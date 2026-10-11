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Гендиректор RCC Boxing Promotions отметил высокий уровень напряжения в главном бою турнира

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов подвел итоги боя за временный пояс WBA в первом полусреднем весе, в котором россиянин Харитон Агрба раздельным решением судей победил соотечественника Заура Абдуллаева.

"Я примерно такого уровня и ждал поединка. Еще до турнира говорил, что финалы Гран-при будут более яркие, более эмоциональные, чем главный бой. В главном событии турнира куда выше ставки, выше статус титула, но и бой в итоге держал в напряжении зрителей все 12 раундов", - сказал Титов "Интерфаксу".

СпортХаритон Агрба победил Заура Абдуллаева и стал временным чемпионом WBAЧитать подробнее

"Зауру еще не так много лет, он не изношен, у него не было таких затратных боев, где он падал и вставал. Сейчас ему нужно отдохнуть, посоветоваться с командой. Если они придут советоваться со мной — скажу, что нужно отдохнуть, а дальше, если решат продолжать, то я продумаю их дальнейшие шаги", - отметил он.

Как сообщалось Харитон Агрба одержал победу над Зауром Абдуллаевым в поединке на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Бой прошел в статусе главного события вечера. Победу Агрбе присудили раздельным решением судей.

Благодаря этой победе Агрба завоевал временный пояс WBA в первом полусреднем весе. Полноценным чемпионом WBA является американец Гэри Антуан Рассел.

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