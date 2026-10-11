Гол россиянина Захаряна помог "Реалу Сосьедад" выиграть матч чемпионата Испании

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Реал Сосьедад" со счетом 3:2 выиграл у "Депортиво" в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Второй гол хозяев, при счете 1:0 в их пользу, забил российский футболист Арсен Захарян. Экс-полузащитник московского "Динамо" впервые в сезоне вышел в стартовом составе "Реала Сосьедад". Он впервые забил в сезоне и в третий раз – за карьеру в испанской команде.

23-летний Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из "Динамо" в 2023 году.