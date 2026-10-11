Поиск

Московское "Динамо" победило СКА и прервало шестиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" со счетом 4:3 победили петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Судьба встречи решилась в овертайме.

В основное время голы за "Динамо" забили Артем Швец-Роговой (2 минута), Ник Мерли (9, 48), в овертайме – Павел Шэн (61).

Авторы голов в составе СКА: Владислав Семин (30), Матвей Короткий (49), Василий Атанасов (51).

"Динамо" прервало шестиматчевую серию поражений в КХЛ. Сейчас команда занимает девятое место в Западной конференции, набрав 14 очков.

СКА – на шестом месте, 13 очков.

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московское "Динамо" стало новым лидером РПЛ

ЦСКА после победы в 10-м туре РПЛ возглавил таблицу чемпионата

ЦСКА после победы в 10-м туре РПЛ возглавил таблицу чемпионата

Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" выиграть матч НХЛ

"Зенит" обыграл "Краснодар" и возглавил таблицу РПЛ

"Зенит" обыграл "Краснодар" и возглавил таблицу РПЛ

Российский пловец Корнев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем

Российский пловец Корнев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем

СМИ сообщили о решении португальской федерации дисквалифицировать Роналду

ЦСКА победил "Динамо" и выиграл 10-й матч подряд в КХЛ

Российская фигуристка Трусова выиграла турнир в Казахстане

Участие российских гимнастов в ЧМ в Роттердаме оказалось под угрозой из-за виз

Гендиректор "Спартака" назвал бессмысленным Fan ID на матчах Кубка России

Гендиректор "Спартака" назвал бессмысленным Fan ID на матчах Кубка России