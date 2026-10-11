"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в чемпионате Англии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 3:0 победили "Ливерпуль" в шестом туре чемпионата Англии.

Голы забили Эрлинг Холанд (65 минута), Жереми Доку (68), Райан Шерки (78).

Незадолго до первого пропущенного гола "Ливерпуль" остался в меньшинстве: на 62-й минуте вторую красную карточку получил Райан Гравенберх.

"Манчестер Сити" набрал максимальные для шести туров 18 очков и лидирует в турнирной таблице. "Ливерпуль" - на девятом месте, 9 очков.