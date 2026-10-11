Московское "Динамо" стало новым лидером РПЛ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" со счетом 1:0 победили казанский "Рубин" в десятом туре чемпионата России.

Встреча состоялась в Казани.

На 30-й минуте случился автогол игрока "Рубина" Жахонгира Урозова.

Команды доигрывали матч в неполных составах: на 37-й минуте у "Рубина" был удален Илья Самошников, на 83-й у "Динамо" - Рубенс.

"Динамо" выиграло шестой матч подряд. Набрав 22 очка, команда возглавила турнирную таблицу. По дополнительным показателям оно опережает столичный ЦСКА, с которым встретится в следующем туре дома 18 октября. Игра пройдет 18 октября.

"Рубин" - на девятом месте, 12 очков. В следующем туре казанский клуб в Москве сыграет со "Спартаком". Встреча состоится 18 октября.