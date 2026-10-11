Сборная России завоевала 13 медалей на первенстве Европы по боксу в Черногории

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сборная России заняла второе общекомандное место на первенстве Европы по боксу среди юношей и девушек (15-16 лет), которое завершилось в черногорской Будве.

Российские боксеры завоевали 13 наград: 4 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.

Чемпионами Европы стали Елизавета Таратынова (до 48 кг), Акмал Дустиев (до 48 кг), Дарья Сажина (до 60 кг) и Сергей Курочкин (до 80 кг).

Серебряные медали завоевали Матвей Зайцев (до 54 кг), Магомед Гаджиев (до 63 кг), Дарья Шиляева (до 70 кг) и Абдуллах Вашаев (свыше 80 кг).

Бронзовыми призерами стали Степан Демьянов (до 50 кг), Юстина Ануфриева (до 66 кг), Полина Устименко (до 75 кг), Роман Головко (до 75 кг) и Мария Крашенина (свыше 80 кг).

Россияне выступили под государственной символикой РФ.

В турнире приняли участие 473 спортсмена из 40 стран.