Сланов назвал Сусленкова одним из самых недооцененных боксеров России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тренер тяжеловеса Артема Сусленкова Виталий Сланов выразил уверенность в победе своего подопечного над соотечественником Сергеем Кузьминым в предстоящем поединке.

Рассчитанный на восемь раундов бой пройдет 16 октября в Грозном

"Артём хорошо готов к бою, проходим заключительный этап подготовки. Повторюсь, всё хорошо. Спарринговая работа закончилась, сейчас во всю идёт подводка к поединку. Кузьмин - это точно не проходной соперник. У него большой опыт, включая бои в США. Да, в последнее время он редко боксирует. Да, он последний бой проиграл. Раз на раз не приходится, поэтому расслабляться нельзя. Но Артём выиграет в этом поединке, потому что он попросту сильнее", - приводит слова Славина пресс-служба Федерации бокса России.

"Вообще Артём представляет из себя одного из самых недооценённых боксёров России. Думаю, он бы побил многих лидеров мирового бокса", — добавил Сланов.

Сусленков на профессиональном ринге одержал 15 побед (10 – нокаутом) в 15 боях. На счету Кузьмина 19 побед (14 – нокаутом) при трех поражениях.

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