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Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира
Мирра Андреева
Фото: AP/TASS

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева поднялась на две ступени в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь Андреева занимает третье место - наивысшее в своей карьере.

В рейтинге россиянка обошла американок Джессику Пегулу и Кори Гауфф.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Елена Рыбакина (Казахстан), второе место занимает Арина Соболенко (Белоруссия).

На прошлой неделе Андреева дошла до финала турнира WTA 1000 в Пекине, где уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

На счету Андреевой шесть титулов WTA.

WTA Мирра Андреева
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