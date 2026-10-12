Российский боксер Бивол 12 декабря проведет бой с британцем Смитом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в полутяжёлом россиянин Дмитрий Бивол 12 декабря в Екатеринбурге проведет поединок с временным чемпионом WBO британцем Каллумом Смитом. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

"Все стороны согласовали проведение данного поединка", – говорится в сообщении. Бой возглавит вечер бокса RCC Boxing Promotions на "УГМК-Арене".

На профессиональном ринге Дмитрий Бивол одержал 25 побед (12 из них нокаутом) при одном поражении. В активе Каллума Смита 31 победа (22 досрочные) и два поражения.

Свой последний поединок Бивол провел в конце мая в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions, где единогласным решением судей обыграл обязательного претендента по версии IBF немца Михаэля Айферта. До этого россиянин не боксировал на родине с конца 2021 года.

Каллум Смит является обязательным претендентом по версии WBO. Ранее британец владел чемпионским титулом WBA во втором среднем весе, а с осени 2021 года выступает в полутяжелом дивизионе.