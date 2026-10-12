Матчи Кубка России по футболу начнутся с оваций в честь Симоняна

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Матчи в рамках Кубка России по футболу на этой неделе будут начинаться с акции, посвященной Никите Симоняну.

"Футболисты 32 команд выйдут в специальных футболках с номером 100. Болельщики отдадут дань уважения легенде минутой оваций, а зрители трансляций увидят уникальные кадры и услышат голос Никиты Павловича", - говорится в сообщении пресс-службы турнира.

Акция посвящена вековому юбилею футболиста: 12 октября Никите Симоняну исполнилось бы 100 лет.

Симонян – олимпийский чемпион-1956 в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион и обладатель Кубка страны в составе "Спартака". Кроме того, будучи главным тренером он дважды привет "Спартак" золоту чемпионата СССР, трижды – к выигрышу Кубка СССР. Под его руководством по разу эти турниры выиграл ереванский "Арарат".

Симонян также – лучший бомбардир в истории "Спартака" - 160 голов.

Никита Симонян умер 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.