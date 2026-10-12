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Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с золотом на ЧМ в Баку

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева, завоевавшего золото на Чемпионате мира в Баку.

"Президент отправил телеграмму, где поздравил нашего дзюдоиста Инала Тасоева, который на Чемпионате мира в Баку завоевал золото", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой", - отметил Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что спортсмен внес достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств и пожелал ему новых спортивных достижений.

Песков присоединился к поздравлениям президента, а также поздравил трех россиянок, которые на Чемпионате завоевали бронзовые медали.

Владимир Путин дзюдо Инал Тасоев
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