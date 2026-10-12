Путин поздравил дзюдоиста Тасоева с золотом на ЧМ в Баку
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил российского дзюдоиста Инала Тасоева, завоевавшего золото на Чемпионате мира в Баку.
"Президент отправил телеграмму, где поздравил нашего дзюдоиста Инала Тасоева, который на Чемпионате мира в Баку завоевал золото", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой", - отметил Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что спортсмен внес достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств и пожелал ему новых спортивных достижений.
Песков присоединился к поздравлениям президента, а также поздравил трех россиянок, которые на Чемпионате завоевали бронзовые медали.