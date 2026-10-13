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Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России
Гимнастка Ангелина Мельникова
Фото: Igor Kralj/Pixsell/MB Media/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Нидерланды отказали в выдаче виз трем лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике - Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, сообщили во вторник в Федерации гимнастики России.

Спортсменки не смогут выступить на чемпионате мира, который состоится 17-25 октября в Роттердаме.

"Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Это прямая дискриминация российских спортсменов и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора", - говорится в сообщении федерации.

Решений по визе ждут спортсмены Людмила Рощина, Милана Каюмова, Илья Заика, Савелий Съедин и Мухаммаджон Якубов.

В свою очередь министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что ОКР "сегодня же обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics с требованием лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса квалификационного в связи с неучастием ведущих атлетов мира из России, а также принять меры по обеспечению равного участия российских спортсменов в олимпийском отборе".

Нидерланды Михаил Дегтярев
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