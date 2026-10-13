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Батраков попал в стартовый состав "Галатасарая" на матч с "Барселоной"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Алексей Батраков включен в стартовый состав турецкого "Галатасарая" на матч второго тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра пройдет в Стамбуле во вторник и стартует в 20:00 мск.

21-летний Батраков перешел в "Галатасарай" летом этого года. Футболист ранее заявлял, что мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Его дебют в главном клубном турнире Европы состоялся 9 сентября: в тот вечер "Галатасарай" в Лиссабоне уступил местному "Спортингу" - 1:3.

Российские клубы участия в Лиге чемпионов не принимают из-за санкций.

футбол Алексей Батраков Галатасарай Барселона
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