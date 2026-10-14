Поиск

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Шанхае

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:4, 7:5 победил представителя Греции Стефаноса Циципаса в четвертом круге турнира категории Masters в Шанхае.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает шестое место, Циципас – 43-е.

В результате россиянин вышел в четвертьфинал турнира. Борьбу за выход в полуфинал он поведет с победителем пары Томми Пол (США, №18 в мировом рейтинге) – Зизу Бергс (Бельгия, 39).

Masters – вторая по статусу в мужском теннисе категория соревнований вслед за турнирами Большого шлема.

Shanghai Masters проводится с 2009 года, и первым его победителем стал россиянин Николай Давыденко. В 2019 году титул завоевал Медведев.

Даниил Медведев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гол Батракова "Барселоне" не спас "Галатасарай" от крупного проигрыша в ЛЧ

Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Батраков забил "Барселоне" в Лиге чемпионов УЕФА

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

Нидерланды отказали в выдаче виз трем гимнасткам из сборной России

"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах

"Формула-1" проведет гонки в Руанде в 2030-х годах

Российский боксер Бивол 12 декабря проведет бой с британцем Смитом

Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

Овечкин довел до 1007 число голов в НХЛ

Овечкин довел до 1007 число голов в НХЛ

Московское "Динамо" стало новым лидером РПЛ

Московское "Динамо" стало новым лидером РПЛ

ЦСКА после победы в 10-м туре РПЛ возглавил таблицу чемпионата

ЦСКА после победы в 10-м туре РПЛ возглавил таблицу чемпионата

Хет-трик Капризова помог "Миннесоте" выиграть матч НХЛ