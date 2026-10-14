Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Masters в Шанхае

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:4, 7:5 победил представителя Греции Стефаноса Циципаса в четвертом круге турнира категории Masters в Шанхае.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает шестое место, Циципас – 43-е.

В результате россиянин вышел в четвертьфинал турнира. Борьбу за выход в полуфинал он поведет с победителем пары Томми Пол (США, №18 в мировом рейтинге) – Зизу Бергс (Бельгия, 39).

Masters – вторая по статусу в мужском теннисе категория соревнований вслед за турнирами Большого шлема.

Shanghai Masters проводится с 2009 года, и первым его победителем стал россиянин Николай Давыденко. В 2019 году титул завоевал Медведев.