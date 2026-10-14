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Хет-трик новичка Ливерпуля" принес команде крупную победу в ЛЧ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 6:3 обыграли австрийский ЛАСК в гостевом матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Главным героем стал новичок "Ливерпуля" Брэдли Баркола, на счету которого три гола. Футболист сборной Франции перешел в "Ливерпуль" летом этого года из "Пари Сен-Жермен".

"Ливерпуль" входит в число команд, набравших по 6 очков в двух турах. ЛАСК – в числе команд, не набравших ни одного очка.

Ливерпуль футбол
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