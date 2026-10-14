Боксер Сусленков заявил об опасности недооценки Кузьмина перед боем в Грозном

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Артем Сусленков поделился ожиданиями от предстоящего 8-раундового поединка с соотечественником Сергеем Кузьминым.

"Для меня это еще одна возможность показать свой уровень и сделать шаг вперед в карьере. Сергей — опытный и сильный боксер, поэтому считаю, что это хороший бой для российского бокса. Уверен, зрителям будет интересно. То, что он редко выступает и проиграл последний бой, для меня ничего не меняет. Недооценивать такого соперника нельзя. Готовлюсь максимально серьезно. А фаворит я или нет — покажет ринг. В своих силах я уверен", - приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

Бой пройдет 16 октября в главном карде турнира в Грозном.

На счету Кузьмина на профессиональном ринге 19 побед (14 – нокаутом) при трех поражениях. Сусленков – непобежденный боксер, он выиграл все 15 поединков (10 – нокаутом).

Возглавит вечер бокса бой за пояс IBF European в первом тяжелом весе между россиянином Умаром Саламовым и казахстанцем Едилом Кожамбердиевым. В со-главном поединке за титул WBA Asia во втором среднем весе россиянин Бешто Шавлаев встретится с казахстанцем Сапарбаем Айдаровым.