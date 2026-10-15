Российская гимнастка Ануфриева получила визу в Нидерланды на ЧМ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Нидерланды выдали визу россиянке Александре Ануфриевой для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба спортивной гимнастики России.

"Александра стала последней гимнасткой из дополнительного резерва сборной России, ожидавшей решения по визе для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме", - говорится в сообщении.

В ближайшее время Ануфриева отправится в Нидерланды.

Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.

Ранее власти Нидерландов отказали в визах трем ведущим гимнасткам сборной России – Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой, сославшись на угрозу международным отношениям.