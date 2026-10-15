Российский боксер Саламов уверен в победе над любым соперником в своем весе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса IBF European в первом тяжелом россиянин Умар Саламов назвал предстоящий бой с Едилом Кожамбердиевым из Казахстана важным шагом к реализации своих амбиций.

"Я много раз заявлял, что очень хочу завоевать чемпионский пояс, и сейчас я целенаправленно иду к этой цели. И предстоящий бой с Кожамбердиевым является важным шагом", - приводит слова Саламова пресс-служба Федерации бокса России.

"Понимаю, что высоко стою в рейтингах и вправе претендовать на поединки с чемпионами мира. Не считаю, что кто-то из них сильнее меня. Наоборот, я уверен в своих силах и считаю, что вышел бы победителем в боях и с Джеем Опетая, и с Дэвидом Бенавидесом", - отметил Саламов.

Спортсмен при этом уточнил, что сейчас сфокусирован на бое с Кожамбердиевом. Поединок пройдет 16 октября в Грозном.

Для входящего в топ-6 мирового рейтинга BoxRec в первом тяжелом весе Саламова это будет первая защита пояса IBF European, который россиянин завоевал в середине августа в Грозном по итогам боя с казахстанцем Али Балоевым.

Сейчас на счету Саламова на профессиональном ринге 33 победы (24 – нокаутом) при двух поражениях.

На счету Кожамбердиева два поражения в дебюте профессиональной карьеры, после которых он одержал 17 побед подряд, все – досрочные.