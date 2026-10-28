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"Ростов" завоевал путевку в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" со счетом 6:1 разгромили тольяттинский "Акрон" в пятом туре Пути РПЛ Кубка России.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

В составе хозяев голы забили Роналдо (6-я минута), Даниил Шанталий (16), Давид Семенчук (22), Иван Комаров (46), Данила Прохин (48), Олакунле Олусегун (90+1).

Автор гола в составе "Акрона": Арсений Дмитриев (53).

"Ростов" лидирует в группе D. Набрав 12 очков, команда обеспечила себе место среди участников плей-офф Пути РПЛ. "Акрон" идет на втором месте, 7 очков. Далее идут имеющие очную игру в запасе московские ЦСКА (5) и "Локомотив" (3).

Действующий обладатель Кубка России - московский "Спартак".

футбол
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