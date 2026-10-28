Бывший вице-президент ACA Бадаев считает, что Волков заслужил титульный бой в UFC

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев назвал ожидаемой победу россиянина Александра Волкова над соотечественником Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу‑Даби.

"Исход был ожидаемым. Волков опытнее, его габариты и способность держать соперника на дистанции дали свои плоды. Другого, наверное, никто и не ожидал. Другое дело - эта победа не самой зрелищной. В титульной гонке эта вся история идет не в пользу Александра. Но в его пользу идет активность в медиа. Мы видим, как он напоминает о себе, остается в контексте", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"В принципе на этом турнире он был главным действующим лицом с точки зрения привлечения внимания. Считаю, что Волков проделал хорошую медийную работу, и надо дожидаться титульного боя. Надеяться, что его не будут отодвигать в титульной гонке", - отметил собеседник агентства.

Турнир UFC 333 состоялся на прошлой неделе. Победу Волкову присудили единогласным решением судей. Победа над Куниевым стала для него 41-й в смешанных единоборствах при 11 поражениях. Куниев потерпел четвертое поражение. В его активе 14 побед, один бой завершился вничью.