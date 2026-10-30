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Овечкин до семи матчей продлил безголевую серию в НХЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 4:3 победил "Нэшвилл" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российские игроки результативными действиями в этом матче не отметились.

Нападающий "Вашингтона" и рекордсмен НХЛ россиянин Александр Овечкин продлил безголевую серию до семи матчей.

Сейчас у "Вашингтона" 16 очков, команда занимает шестое место в Восточной конференции НХЛ. Следующий матч команда проведет 1 ноября дома с "Миннесотой". Начало противостояния запланировано на 23:30 мск.

"Нэшвилл" - на десятом месте в Западной конференции – 13 очков в 13 матчах. Следующая встреча команды состоится 31 октября против клуба "Тампа-Бэй". Начало – 21:00 мск.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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