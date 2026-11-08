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Малкин вошел в топ-20 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин поднялся на 20-е место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

В матче против "Лос-Анджелеса" (5:2) 40-летний форвард отдал три результативные передачи. Теперь на его счету 1421 (539+882 по системе "гол+пас") очко в 1284 играх. По этому показателю Малкин обошел канадца Адама Оутса (1420).

Чтобы подняться на 19-е место, россиянину нужно обойти еще одного представителя Канады — Брайана Троттье, на счету которого 1425 очков.

В текущем сезоне Малкин провел 15 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков.

Евгений Малкин НХЛ хоккей
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