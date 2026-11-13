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Пегула стала соперницей Андреевой по полуфиналу Итогового турнира WTA

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над представительницей Чехии Линдой Носковой в матче заключительного тура группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча группы 1, прошедшая на хардовых кортах, завершилась со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5 в пользу Пегулы. Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут.

В мировом рейтинге спортсменка из США занимает пятое место. Носкова – восьмая ракетка планеты.

По итогам трех туров Носкова, Пегула и американка Кори Гауфф одержали по две победы при одном поражении. Благодаря лучшей разнице выигранных и проигранных сетов первое место в квартете заняла Носкова, а второе – Пегула, что позволило обеим спортсменкам выйти в плей-офф. Украинка Марта Костюк (№10 в мировом рейтинге), потерпевшая три поражения, завершила выступление на турнире.

В полуфинале Пегула встретится с третьей ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой, которая досрочно заняла первое место в группе 2. Соперница Носковой определится по итогам заключительных матчей параллельной группы.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь лучших, согласно текущему рейтингу, теннисисток мира. Они разделены на две группы по четыре спортсменки в каждой. В полуфинал выходят по две лучшие теннисистки из каждого квартета.

Между тем, первая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, сославшись на физическое состояние, снялась с турнира. Ее заменила Марта Костюк Украины. Девятая ракетка планеты Ига Швентек из Польши ранее досрочно завершила сезон.

Рыбакина – действующая победительница Итогового турнира WTA. В 2004 году триумфатором стала россиянка Мария Шарапова.

теннис Мирра Андреева Джессика Пегула
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