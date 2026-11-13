Дюков назвал Всероссийский день футбола ключевым инструментом развития массового спорта

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФС Александр Дюков заявил, что развитие массового футбола является ключевым инструментом выполнения задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным по повышению доступности спорта для населения.

"Мероприятия Всероссийского дня футбола, которые пройдут 22–23 мая 2027 года во многих регионах страны и соберут на площадках сотни тысяч участников и гостей, а благодаря трансляциям и медиа о них узнают десятки миллионов человек по всей стране. Всероссийский день футбола объединит детский и массовый спорт, подчеркнет национальный региональный колорит", - приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

"Учреждение дня футбола в России и проведение на регулярной основе приуроченных к нему мероприятий соответствует целям национальной концепции развития массового спорта, о которой вчера говорили на заседании Совета по спорту при президенте РФ", — отметил президент организации.

Дюков обратил внимание на то, что системное развитие массового футбола является одним из стратегических направлений деятельности Союза на протяжении многих лет.

"Так, один из наших флагманских проектов "Футбол в школе", в котором участвует уже более 2,5 миллиона школьников, ФИФА признала крупнейшим проектом массового футбола в мире, а УЕФА регулярно ставит в пример другим национальным ассоциациям", - сказал Дюков.

"Кроме того, Российский футбольный союз ежегодно проводит конкурс проектов массового футбола "Россия - футбольная страна", поощряя лучшие инициативы. А в октябре мы в очередной раз заявили шесть проектов из Брянской, Ленинградской, Мурманской, Омской областей, а также от корпорации "Росатом" и ПФК ЦСКА на ежегодную премию UEFA Grassroots Awards, поощряющую лучшие инициативы массового футбола в европейских национальных ассоциациях. Ранее наши проекты уже становились призерами этой премии, и мы рассчитываем на успех и в этом году", - подчеркнул президент РФС.

Ранее министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил о поддержке инициативы об учреждении Всероссийского дня футбола. По его словам, Российский спортивный фонд выделил на организацию праздника более 251 млн рублей.