Тренер Субханкулова заявила о готовности боксера к титульному бою с Энди Крусом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов полностью готов к поединку за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе против кубинца Энди Круса, заявила тренер спортсмена Мария Карабанова.

"Артур у меня цельный боксер со стержнем. Мне очень с ним повезло — он настоящий боец. И он умеет выдерживать любое давление. У меня нет необходимости искать какую‑то дополнительную мотивацию, потому что он все сам осознает", - приводит слова Карабановой "Матч ТВ".

"Если переходить к разговору о сопернике, то Крус опасен своей невероятной технической оснащенностью. Я высоко ценю его мастерство и считаю его одним из лучших боксеров в категории. Пожалуй, технически он оснащен так, как ни один боксер в мире. Но мы готовы к этому бою, мы проявим все свое мастерство", - подчеркнула тренер.

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между 34‑летним Субханкуловым и 31‑летним Крусом возглавит турнир "IBA.PRO 22", который пройдет 27 ноября в Уфе.

На профессиональном ринге Субханкулов одержал 12 побед в 12 поединках (в шести – нокаутом). Энди Крус выиграл семь боев (четыре –досрочно) при одном поражении.