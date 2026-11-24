CAS постановил вернуть Сенегалу титул чемпиона Кубка африканских наций по футболу за 2025 г.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Африканской конфедерации футбола (КАФ) о присуждении титула чемпиона Кубка африканских наций 2025 года Марокко, постановив вернуть кубок Сенегалу.

"CAS удовлетворил апелляцию Сенегальской федерации футбола (FSF) против КАФ и Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) о финале Кубка африканских наций 2025 года в Марокко", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда во вторник.

Суд постановил, что нет оснований оспаривать результат матча.

Таким образом в суде признали результаты финального матча турнира, в котором Сенегал обыграл Марокко со счетом 1:0.

В ходе матча 18 января 2026 года тренер сборной Сенегала и большая часть футболистов команды покинули поле после того, когда судья отменил гол и назначил пенальти в пользу Марокко. Когда матч возобновился, сенегальский футболист Пап Гейе забил гол, чем принес победу своей сборной.

После этого FRMF обратилась в апелляционный совет КАФ с попыткой оспорить победу Сенегала. В марте в КАФ постановили, что титул следует отдать Марокко, так как Сенегал покинул поле посреди матча.