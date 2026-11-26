Малкин вышел на 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поднялся на чистое 19-е место в списке самых результативных игроков в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче против "Калгари Флэймз" 40-летний форвард отметился голом и голевым пасом. В результате Малкин довел количество набранных очков в НХЛ до 1427 (540+887 по системе "гол+пас") и обошел канадца Брайана Троттье (1425).
Строчкой выше располагается финн Теэму Селянне (1457).
Рекордсмен - канадец Уэйн Гретцки (2857).
Результативная игра Малкина в домашней игре против "Калгари" не спасла, однако, "Питтсбург" от поражения (3:6).
В нынешнем сезоне Малкин набрал 20 (7+13) очков.