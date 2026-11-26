Степанова выиграла раздельный старт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка России.

Соревнование проходит в Вершине Теи (Республика Хакасия).

Дистанцию Степанова преодолела за 27 минут 8,2 секунды.

Второе место заняла Екатерина Никитина, отставание которой составило 29,1 секунды. Бронзовым призером стала Евгения Крупицкая (+29,2).

Степанова – чемпионка Олимпиады-2022.