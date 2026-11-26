Лыжные сани для подготовки к Паралимпийским играм разработали в Новосибирске

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Завод реабилитационного оборудования СоюзТех" (Новосибирск) разработало лыжные сани (бобы-сиденья) для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслом-коляской, сообщает пресс-служба компании.

"Начиная с чертежей и до использования 3D-моделирования, а также иных цифровых инженерных решений, команда инженеров, тренеров и спортсменов смогла разработать прототип, который уже поступил в промышленное производство. Изделия проходят процесс сертификации и уже используются для тренировок", - говорится в пресс-релизе.

Изделия разработаны с учетом высоких нагрузок и тренировок для участия в Паралимпийских играх, уточняется в сообщении.

Изделия разработаны совместно центром адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области, а также с тренерами и спортсменами региона. По словам директора центра Дмитрия Седова, лыжи - это самый популярный вид спорта для участников и ветеранов СВО, людей с инвалидностью.