Российский болельщик умер на матче "Барселоны" в Баку

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российский болельщик скончался в среду на стадионе в Баку, где проходил матч Лиги чемпионов между местным "Сабахом" и испанской "Барселоной". Об этом сообщает Vesti.az.

Смерть наступила во время второго тайма матча, начавшегося в 20:45 мск.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. По факту смерти ведется расследование.

Встреча состоялась на Бакинском олимпийском стадионе. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Барселоны".