ХК "Салават Юлаев" получит в безвозмездное пользование Дворец спорта в Уфе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала передачу в безвозмездное пользование хоккейному клубу "Салават Юлаев" от администрации Уфы недвижимого имущества, в том числе здания Дворца спорта и интерната, сообщила пресс-служба ФАС.

"С заявлением о согласовании преференции в ФАС России обратилась администрация города Уфа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что господдержка оказана с целью развития физической культуры и спорта в республике. Клуб участвует в официальных спортивных соревнованиях и с помощью преференции планирует популяризировать хоккей с шайбой, а также привлекать детей и молодежь к регулярным занятиям спортом.

ФАС России установила, что деятельность общества отвечает заявленной цели преференции и согласовала ее предоставление с рядом условий. В частности, целевое использование объектов без передачи прав пользования имуществом иным лицам и ограничение срока действия преференции на 3 года.

Служба будет контролировать выполнение требований антимонопольного законодательства при использовании преференции, отмечается в сообщении.

Хоккейный клуб "Салават Юлаев" основан в 1961 году, выступал в чемпионатах СССР и России, чемпион 2008 года. Выступает в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) с первого сезона, в 2011 году стал обладателем Кубка Гагарина.