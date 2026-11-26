Отыгравший 1000 матчей в НХЛ канадец выступил за допуск россиян

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Новичок новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" канадец Эвандер Кейн указал на значимость российских сборных и игроков на международной арене.

"Мы, хоккеисты, прекрасно понимаем, что Россия обладает одной из лучших сборных мира и способна выиграть любой турнир. У нее есть хоккеисты соответствующего уровня, настоящие суперзвезды. Поэтому, конечно, хотелось бы увидеть Россию", - приводит слова Кейна "Матч ТВ".

"Думаю, если спросить любого хоккеиста, он скажет, что хочет играть против лучших. Россия обладает одной из сильнейших сборных мира и способна выиграть любой турнир, как и Канада, США, Финляндия или Швеция. Поэтому чемпионат определенно становится лучше, когда в нем участвуют все сильнейшие команды", - подчеркнул нападающий.

Кейн отыграл 16 сезонов в НХЛ, где провел 1001 матч и набрал в регулярных чемпионатах 648 (339+309 по системе "гол+пас") очков. Он выступал за "Атланту", "Виннипег", "Баффало", "Сан-Хосе", "Эдмонтон", "Ванкувер". В составе "Эдмонтона" хоккеист дважды играл в финале Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.

Ранее CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить сборные России к участиям в соревнованиях под ее эгидой.

Несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией. Канада, где в конце декабря стартует молодежный ЧМ, объявила о решении не выдавать визы россиянам. Запрет на участие в турнире распространяется даже на тех игроков, у которых уже есть действующие визы.