Экс-вратарь сборной Исландии по футболу умер в возрасте 37 лет
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Бывший вратарь сборной Исландии по футболу Ингвар Йоунссон скончался на 38-м году жизни, сообщает Visir.
Отмечается, что кончине спортсмена предшествовало онкологическое заболевание, с которым Йоунссон боролся на протяжении длительного времени.
Исландец умер в окружении близких, у него остались жена и трое детей.
Йоунссон – чемпион Исландии в составе "Стьярнана", также защищал цвета ряда норвежских клубов.
Футболист провел восемь матчей за сборную Исландии и вошел в ее заявку (но не сыграл на турнире) на Евро-2016, где она дошла до четвертьфинала.