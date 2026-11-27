Экс-вратарь сборной Исландии по футболу умер в возрасте 37 лет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Бывший вратарь сборной Исландии по футболу Ингвар Йоунссон скончался на 38-м году жизни, сообщает Visir.

Отмечается, что кончине спортсмена предшествовало онкологическое заболевание, с которым Йоунссон боролся на протяжении длительного времени.

Исландец умер в окружении близких, у него остались жена и трое детей.

Йоунссон – чемпион Исландии в составе "Стьярнана", также защищал цвета ряда норвежских клубов.

Футболист провел восемь матчей за сборную Исландии и вошел в ее заявку (но не сыграл на турнире) на Евро-2016, где она дошла до четвертьфинала.