Экс-футболист "Спартака" Кечинов вернулся в клуб на административную должность

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Валерий Кечинов назначен в клубе специалистом по работе с болельщиками и ветеранами. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Ключевая задача прославленного спартаковца — продолжить процесс по укреплению взаимодействия клуба с его аудиторией в разных регионах нашей страны и с ветеранским сообществом", - говорится в сообщении.

52-летний Кечинов поблагодарил "Спартак" за "интересное предложение".

"Счастлив вернуться в родной клуб. Всю жизнь я в футболе, а теперь взгляну на наше любимое дело немного под другим углом. Поработать с лучшими болельщиками нашей страны — это большая честь. Использую все свои знания и опыт на благо красно-белых", - сказал он.

Кечинов играл за "Спартак" с 1993 по 2000 год, в составе команды шесть раз выиграл чемпионат России, один раз – Кубок России.