Коростелев стал десятым на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский лыжник Савелий Коростелев занял десятое место в гонке на 10 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Он преодолел дистанцию за 22 минуты 47,1 секунды.

Первые три места заняли норвежцы. Победителем гонки стал Мартин Нюэнгет, его время – 22 минуты 9 секунды. Серебро завоевал уступивший 10,7 секунды Андреас Рее, бронзу – 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (+13,0).

Россияне выступают под нейтральным флагом.