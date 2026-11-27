В УЕФА начали дисциплинарное расследование после беспорядков на матче в Батуми

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инициировал расследование после столкновений между грузинскими полицейскими и турецкими футбольными фанатами на матче Лиги Европы в Батуми, сообщается на сайте спортивной организации.

"УЕФА назначил инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по инцидентам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что организация решительно осуждает "акты насилия и беспорядков" в ходе матча.

"Насилию, агрессии, ненависти, любым видам провокации или экстремистскому поведению нет места в футболе", - подчеркнули в УЕФА.

Кроме того, в УЕФА отметили, что будут расследовать беспорядки, произошедшие и во Франции во время другого матча Лиги Европы - между "Марселем" и "Левски" (Болгария).

Ранее турецкий МИД вызвал посла Грузии после столкновений на матче Лиги Европы между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем" в Батуми.

В МВД Грузии сообщили, что до начала матча в четверг турецкие болельщики устроили шумное шествие по улицам Батуми. На требование полицейских соблюдать порядок несколько болельщиков вступили с ними в физическое противостояние. Уже на территории стадиона турецкие болельщики продолжили насильственные действия, ломая пластмассовые сидения и бросая их в полицейских.

"Полиция предприняла ответные меры для предотвращения насильственных действий, включая использование специальных средств", - говорится в заявлении МВД.

В связи с инцидентом в Батуми состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Турции и Грузии Хаканом Фиданом и Макой Бочоришвили.