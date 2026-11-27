Субханкулов уступил Крусу в бою за титул чемпиона мира по версии IBF

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов потерпел поражение от кубинца Энди Круса в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Главный бой турнира "IBA.PRO 22" в Уфе продлился все 12 раундов и завершился победой Круса раздельным решением судей.

Это поражение стало для Субханкулова первым на профессиональном ринге. В его активе 12 побед (шесть – нокаутом). Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Крус одержал восьмую победу в девяти профессиональных боях (четыре - нокаутом) при одном поражении.