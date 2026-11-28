Россиянка Аминева защитила титул WBA Asia в первом полусреднем весе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Чемпионка Европы 2026 года и четырехкратная чемпионка России Азалия Аминева защитила пояс WBA Asia в первом полусреднем весе.

На турнире "IBA.PRO 22" в Уфе Аминева единогласным решением судей победила представительницу ЮАР Нозипхо Белл.

В другом бою российский боксер Вадим Мусаев завоевал титул IBF Asia Oceania в полусреднем весе. Он победил техническим нокаутом казахстанца Нуртаса Ажбенова после отказа угла соперника от продолжения боя по итогам первого раунда.