Митрошин и Баранова выиграли спринт на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Лыжники Егор Митрошин и Алена Баранова стали победителями спринтерских гонок классическим стилем на первом этапе Кубка России.

Этап проходит в Республике Хакасия.

В мужском финальном забеге Митрошин показал результат 3 минуты 59,92 секунды. Второе место занял Иван Горбунов, уступивший победителю 0,33 секунды. Тройку призеров замкнул Владислав Осипов с отставанием 1,55 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, а также Сергей Ардашев и Александр Терентьев не смогли преодолеть стадию полуфиналов.

У женщин победу с результатом 4 минуты 33,28 секунды одержала Алена Баранова. Серебряным призером стала Дарья Канева (+0,62), бронзу завоевала Полина Ващенко (+0,82).