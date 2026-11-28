"Авангард" выиграл седьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" со счетом 3:2 взял верх над хабаровским "Амуром" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Хабаровске.

В составе "Авангарда" дубль оформил Джошуа Ливо, один гол забил Майкл Маклауд.

У "Амура" точными бросками отметились Кирилл Ураков и Вячеслав Войнов.

"Авангард" выиграл седьмой матч подряд. Он набрал 40 очков и занимает второе место в Восточной конференции КХЛ. Отставание от лидирующего "Металлурга" составляет пять очков.

"Амур" - на четвертом месте на Востоке, 34 очка.