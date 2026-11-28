Бывший футболист "Зенита" и сборной СССР Данилов умер в возрасте 85 лет

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бывший защитник "Зенита" и сборной СССР по футболу Василий Данилов скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

По информации клуба, Данилов ушел из жизни 27 ноября. Причины смерти не называются.

"Зенит" выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста", — говорится в сообщении пресс-службы.

Данилов выступал за "Зенит" с 1961 по 1968 год, также в период игровой карьеры он защищал цвета московского "Локомотива".

В составе сборной СССР Данилов сыграл на чемпионате мира 1966 года, где команда заняла четвертое место.