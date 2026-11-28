Самый титулованный клуб Белоруссии БАТЭ вылетел из главной лиги страны

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Борисовский футбольный клуб БАТЭ покинул элитный дивизион чемпионата Белоруссии.

В заключительном, 30-м туре чемпионата БАТЭ на своем поле сыграл вничью с "Ислочью" со счетом 1:1. Этот результат лишил команду возможности подняться из зоны прямого вылета в стыковые матчи. По итогам сезона команда заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Высшей лиги.

Чемпионом Белоруссии во второй раз подряд стал клуб "МЛ Витебск", набравший 68 очков. Серебряным призером стало минское "Динамо" (67), бронзовые медали завоевала "Ислочь" (65).

БАТЭ – самый титулованный клуб Белоруссии по числу чемпионских титулов (15). Команда выигрывала золотые медали 13 раз подряд в период с 2006 по 2018 год. Также на счету клуба шесть титулов в Кубке Белоруссии и восемь – в Суперкубке страны.