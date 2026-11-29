Лыжники Якимушкин и Степанова выиграли гонки на этапе Кубка России

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Иван Якимушкин и Вероника Степанова одержали победы в гонках с раздельного старта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который завершился в Республике Хакасия.

В мужской гонке на 15 км Иван Якимушкин показал время 36 минут 3,9 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев, уступивший победителю 23,9 секунды. Тройку призеров замкнул трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (+33,4).

У женщин на дистанции 10 км свободным стилем первенствовала олимпийская чемпионка Вероника Степанова (27:22,7). Для нее это уже вторая победа на текущем этапе соревнований, ранее она выиграла гонку на 10 км классическим стилем. Серебряным призером стала Алина Пеклецова (+20,8), бронзу завоевала Мария Истомина (+50,2).

Следующий, второй этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Тюмени 5–6 декабря.