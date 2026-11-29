Футбольный клуб "Акрoн" уволил главного тренера

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Серб Срджан Благоевич покинул пост главного тренера "Акрoна", сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Команду покидают и помощники Благоевича – Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди.

Кадровому решению предшествовала шестиматчевая серия поражений "Акрoна" в чемпионате и Кубке России.

"Тренерский штаб Срджана Благоевича провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд. В конечном итоге в профессиональном спорте главное – это результат. Понимаем, что нам нужно выправлять турнирное положение, и важно на этом этапе сменить эмоциональный фон, чтобы команда вышла из непростого психологического состояния", - сказал генеральный директор футбольного клуба Константин Клюшев.

53-летний Благоевич возглавил "Акрoн" в июне 2026 года. Под его руководством команда провела 22 матча: одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Сейчас "Акрoн" занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ: в 16 матчах команда набрала 12 очков. На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России команда заняла третье место (7 очков в шести матчах) и продолжит выступление в нижней сетке - Пути регионов.