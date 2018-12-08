"Спартак" разгромил "Анжи" в чемпионате России по футболу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в гостях крупно обыграл "Анжи" в матче 17 тура Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 0:3. "Спартак" поднялся на четвертое место в чемпионате. "Анжи" находится на 14-м месте, в зоне стыковых матчей, однако может опуститься ниже после матча "Краснодар" - "Уфа".

Голы забили Зе Луиш (45-я и 84-я минута) и Луис Адриано (55-я минута). Два гола забиты с пенальти.

Полузащитник хозяев Роланд Гиголаев получил красную карточку на 54-й минуте.