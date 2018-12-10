"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Либертадорес-2018

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты аргентинской команды "Ривер Плейт" добились победы над земляками из "Бока Хуниорс" в ответном матче финала Кубка Либертадлорес, южноамериканского аналога европейской Лиги чемпионов.

Результат встречи, прошедшей на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, - 3:1 в пользу "Ривер Плейт".

Как это было

На 44-й минуте Дарио Бенедетто вывел команду "Бока Хуниорс" вперед. На 68-й минуте Лукас Пратто провел ответный гол. Основное время игры завершилось вничью, в дополнительное время, на 109-й минуте, Хуан Кинтеро провел победный для "Ривер Плейт" победу. К тому моменту соперник играл в меньшинстве: на 92-й минуте Вилмар Барриос получил вторую желтую карточку (первую – пятью минутами ранее) и был удален.

На исходе компенсированного времени Гонсало Мартинес завершил контратаку "Ривер Плейта" точным ударом в пустые ворота. Голкипер "Бока Хуниорс" Эстебан Андрада в это время находился у противоположных ворот, где участвовал в попытках сравнять счет.

Обе команды представляют Буэнос-Айрес. 11 ноября в столице Аргентины, на поле команды "Бока Хуниорс" прошла первая игра и завершилась со счетом 2:2. Правило гостевого гола (по которому "Ривер Плейт" при исходе 1:1 в ответной игре стал бы победителем после основного времени) в финале не действовало.

¡RIVER CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES! pic.twitter.com/vensXnwxQD — River Plate (@CARPoficial) December 9, 2018

Почему Мадрид, а не Буэнос-Айрес

Ответная встреча должна была пройти на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти", где проводит домашние матчи "Ривер Плейт". Однако 24 ноября, незадолго до начала игры автобус с игроками "Бока Хуниорс" на подступах к арене был атакован фанатами "Ривер Плейт". Они закидали автобус камнями, в результате чего несколько футболистов пострадали. Осколок стекла попал в глаз капитана команды Пабло Переса.

Матч сначала перенесли на час, затем на сутки, после этого – на 9 декабря, в Мадрид. "Ривер Плейт" вскоре выступил с заявлением, в котором выразил нежелание играть в Мадриде. Клуб сослался на то, что "ответственность за провал операции по обеспечению безопасности за периметром стадиона несут власти".

"Бока Хуниорс", в свою очередь, призвал КОНМЕБОЛ, южноамериканскую конфедерацию футбола, сразу признать его победителем турнира, на что получил отказ.

В четвертый раз

"Ривер Плейт" стал четырехкратным обладателем трофея.

Чаще всех турнир покорялся еще одному аргентинскому клубу, "Индепендьенте", - семь раз. На счету "Бука Хуниорс" шесть выигранных Кубка Либертадорес.

"Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" связывают непримиримые взаимоотношения между фанатами.