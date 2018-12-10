УЕФА назвал 50 претендентов на попадание в символическую сборную года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своем сайте список 50 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную по итогам 2018 года.

Россияне в этот список не попали. Он выглядит следующим образом:

вратари – Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона");



защитники – Жорди Альба ("Барселона"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан, Марсело, Серхио Рамос, (все – "Реал"), Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Лукас Эрнандес (все – "Атлетико"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Костас Манолас ("Рома"), Жерар Пике, Самуэль Юмтити (оба – "Барселона"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"),



полузащитники – Эден Азар, Н"Голо Канте (оба – "Челси"), Кевин Де Брейне, Давид Сильва (оба – "Манчестер Сити"), Иско, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – "Реал"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайет, Флорьян Товен (оба – "Марсель"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Иван Ракитич ("Барселона");



нападающие – Гарет Бэйл ("Реал"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эдин Джеко ("Рома"), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба – "Ювентус"), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – "Пари Сен-Жермен"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино, (все – "Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – "Барселона").

Посетителям сайта УЕФА предлагается сделать выбор из вратарей, защитников и нападающих.