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Спорт КХЛ-2018/19

СКА выиграл у московского "Динамо" в матче КХЛ

Петербургский клуб добился 1500 победы в своей истории, открыв счет на восьмой минуте игры и удвоив на последней

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились победы над московским "Динамо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу СКА. Петербуржцы открыли счет на восьмой минуте матча благодаря голу Василия Токранова и удвоили его на последней – Павел Дацюк поразил пустые ворота динамовцев, поменявших голкипера на полевого игрока.

СКА набрал 59 очков и занимает второе место в Западной конференции КХЛ, у "Динамо" 37 очков, команда на восьмой строчке в этой же конференции.

В отчетный игровой день в рамках чемпионата прошел еще ряд матчей: "Автомобилист" – "Спартак" – 4:1, "Металлург" – "Авангард" – 2:3, "Торпедо" – "Локомотив" – 4:2, "Сочи" – "Нефтехимик" – 2:3, "Динамо" (Минск) – "Витязь" – 0:1. Ранее, как сообщалось, "Амур" со счетом 2:1 взял верх над "Барысом".

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Теги: хоккей, КХЛ

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