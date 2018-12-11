Назван состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира в Хохфильцене

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами мужской и женской команд на гонки, которые пройдут в австрийском Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), составы выглядят следующим образом:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов.

Женщины: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева.

Этап пройдет с 13 по 16 декабря.

После первого этапа, прошедшего в словенской Поклюке, в мужском зачете лидирует норвежец Йоханнес Бе, на счету которого 156 очков. Лучший из россиян – Александр Логинов, набравший 108 баллов. В женском зачете лидирует итальянка Доротея Вирер – 144 очка, лучшей из россиянок является Ирина Старых, в активе которой 92 балла.