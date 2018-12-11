"Локомотив" уступил "Шальке 04" и выбыл из еврокубков

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение от немецкого "Шальке 04" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В из составе гол провел Алессандро Шепф, сделав это в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, "Локомотив", набравший 3 очка, остался на последнем, четвертом месте группы D и выбыл из еврокубков.

В другом матче группы "Галатасарай" на своем поле в Стамбуле уступил португальскому "Порту" – 2:3. Турецкий клуб, имеющий в активе 4 балла, занял третье место в группе и получил утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

На первом месте финишировал "Порту" (16 очков), на втором – "Шальке 04" (11). Эти команды место в плей-офф Лиги чемпионов ранее обеспечили досрочно.

Турнирный путь "Локомотива" в Лиге чемпионов

Команда Юрия Семина пробилась в основную стадию главного клубного турнира Европы автоматически: такой привилегии она добилась, завоевав золото чемпионата России-2017/18.

В первом туре "Локомотив" крупно уступил "Галатасараю" в Турции со счетом 0:3, во втором потерпел домашнее поражение от "Шальке 04" - 0:1. В этой встрече немецкий клуб вырвал победу также в конце второго тайма.

После этого "Локомотив" дважды уступил соперникам из "Порту": сначала дома (1:3), затем в гостях (1:4). Серию поражений москвичам удалось прервать в пятом туре: дома они переиграли "Галатасарай" (2:0).